«Тоттенхэм» в меньшинстве обыграл «Саутгемптон» Завершились шесть матчей седьмого тура английской премьер-лиги.

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«Челси» благодаря голам Жоржиньо и Виллиана справился с «Брайтоном» – 2:0, а гол Андрея Ярмоленко не помог «Вест Хэму» победить «Борнмут» – 2:2.

Английская премьер-лига

Седьмой тур

«Астон Вилла» (Бирмингем) – «Бернли» – 2:2 (1:0)

«Борнмут» – «Вест Хэм» (Лондон) – 2:2 (1:1)

«Вулверхэмптон» – «Уотфорд» – 2:0 (1:0)

«Кристал Пэлас» (Лондон) – «Норвич» – 2:0 (1:0)

«Тоттенхэм» (Лондон) – «Саутгемптон» – 2:1 (2:1)

«Челси» (Лондон) – «Брайтон» (Брайтон-энд-Хов) – 2:0 (0:0)