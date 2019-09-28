«Тоттенхэм» в меньшинстве обыграл «Саутгемптон»

«Челси» благодаря голам Жоржиньо и Виллиана справился с «Брайтоном» – 2:0, а гол Андрея Ярмоленко не помог «Вест Хэму» победить «Борнмут» – 2:2.
Английская премьер-лига
Седьмой тур
«Астон Вилла» (Бирмингем) – «Бернли» – 2:2 (1:0)
«Борнмут» – «Вест Хэм» (Лондон) – 2:2 (1:1)
«Вулверхэмптон» – «Уотфорд» – 2:0 (1:0)
«Кристал Пэлас» (Лондон) – «Норвич» – 2:0 (1:0)
«Тоттенхэм» (Лондон) – «Саутгемптон» – 2:1 (2:1)
«Челси» (Лондон) – «Брайтон» (Брайтон-энд-Хов) – 2:0 (0:0)
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