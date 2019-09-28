«Барселона» на выезде победила «Хетафе» В матче седьмого тура чемпионата Испании «Хетафе» дома уступил «Барселоне» – 0:2.

Мячи на счету Луиса Суареса (41-я минута) и Фирпо Хуниора (49-я).

Каталонцы одержали четвертую победу в чемпионате и поднялись на второе место.

Напомним, что встречу из-за травм пропускал лидер «Барселоны» Лионель Месси.