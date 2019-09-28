«Валенсия» – об игре Черышева: С такими амбициями можно добиться всего

Пресс-служба «Валенсии» оставила запись в соцсети, посвященную полузащитнику Денису Черышеву, который забил победный гол в матче с «Атлетиком» из Бильбао (1:0).
«С такими амбициями и старанием можно добиться всего», – сказано в сообщении испанского клуба.
«Валенсия» набрала 9 очков и поднялась на 9-е место. «Атлетик», потерпевший первое поражение в сезоне, по-прежнему на 4-й строчке. В его активе 12 баллов.
Добавим, что сегодняшний гол стал первым для Черышева в текущем сезоне. Также он успел отдать один голевой пас в пяти матчах.
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