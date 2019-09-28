«Валенсия» – об игре Черышева: С такими амбициями можно добиться всего - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 сентября 2019 19:08ФутболГичунцев Артур

«Валенсия» – об игре Черышева: С такими амбициями можно добиться всего

Российский футболист помог команде одержать победу в седьмом туре чемпионата Испании.

Пресс-служба «Валенсии» оставила запись в соцсети, посвященную полузащитнику Денису Черышеву, который забил победный гол в матче с «Атлетиком» из Бильбао (1:0).

«С такими амбициями и старанием можно добиться всего», – сказано в сообщении испанского клуба.

«Валенсия» набрала 9 очков и поднялась на 9-е место. «Атлетик», потерпевший первое поражение в сезоне, по-прежнему на 4-й строчке. В его активе 12 баллов.

Добавим, что сегодняшний гол стал первым для Черышева в текущем сезоне. Также он успел отдать один голевой пас в пяти матчах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Gotta love our 🍒 . Con esa AMBICIÓN y esa GARRA, todo se puede 💪🏻 . ¡Claro que SÍ, @cheryshev90 ! ⚡⚡⚡ . #AthleticValencia 🦁🦇 #FutureIsNowVCF

Публикация от Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf)

Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей
Еще по теме:
Хачанов покинул топ-20 чемпионской гонки, Рублев вошел в топ-30 Медведев остался на четвертом месте в рейтинге ATP, Рублев поднялся на 36-е Даниил Медведев: Живу в Монако, и только с женой удается разговаривать на русском
«Что дальше? Посмотрим». Трусовой мало двух рекордов и трех четверных? Возвращаемся к феноменальному выступлению 15-летней россиянки Александры Трусовой, которая на первом же «взрослом» турнире установила два мировых рекорда. 22.09.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 11-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 27.09.2019 19:40 Футбол
Еще по теме:
«Локомотив» – «Зенит». Судьи отменили гол Смолова после просмотра видеоповтора Официально: Мамаев подписал контракт с «Ростовом» «Ростов» разгромил «Динамо» и вышел на второе место в таблице РПЛ
Такой Медведев – бесподобен. Россиянин выиграл турнир в Санкт-Петербурге Даниил Медведев завоевал третий титул в сезоне и шестой за карьеру. В финале в Санкт-Петербурге он разгромил хорвата Борну Чорича – 6:3, 6:1. 22.09.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Мастер-класс на дорожку. Туктамышева разгромила соперниц в Петербурге Елизавета Туктамышева вслед за короткой программой уверенно выиграла и произвольную на этапе Кубка Санкт-Петербурга, чисто исполнив еще два тройных акселя. 27.09.2019 13:34 Фигурное катание Тигай Лев
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Крылов проиграл возрастному бразильцу, Гейтжи вырубил Серроне (видео) В Ванкувере (Канада) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 158. В одном из главных поединков бойцовского шоу 27-летний Никита Крылов раздельным решением судей уступил 39-летнему Гловеру Тейшейре. 15.09.2019 10:00 ММА Ващенко Сергей
Александр Волков: UFC заинтересован в том, чтобы я включился в гонку за титул Российский боец UFC Александр Волков рассказал о работе на Первом канале во время поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье, а также оценил своего следующего соперника – Жуниора дос Сантосе. 13.09.2019 15:15 ММА Усачев Владислав
Новости
19:59 Хоккей «Спартак» по буллитам обыграл «Авангард». Войнов забросил в четвертом матче кряду
19:49 Футбол «Локомотив» – «Зенит». Судьи отменили гол Смолова после просмотра видеоповтора
19:42 Хоккей «Витязь» по буллитам обыграл «Магнитку»
19:36 Футбол Амир Натхо подписал контракт с «Евпаторией»
19:26 Хоккей «Северсталь» обыграла «Салават» и одержала третью победу подряд
19:18 Хоккей Дубль Лехтеря помог СКА обыграть московское «Динамо»
19:14 Хоккей «Ак Барс» забросил пять безответных шайб «Куньлуню»
19:08 Футбол «Валенсия» – об игре Черышева: С такими амбициями можно добиться всего
19:08 Футбол «Барселона» на выезде победила «Хетафе»
19:03 Футбол «Тоттенхэм» в меньшинстве обыграл «Саутгемптон»
18:51 Хоккей «Автомобилист» потерпел четвертое поражение подряд
18:36 Футбол Официально: Мамаев подписал контракт с «Ростовом»
18:32 Футбол «Ростов» разгромил «Динамо» и вышел на второе место в таблице РПЛ
18:31 Футбол «Байер» на выезде крупно победил «Аугсбург». «Лейпциг» уступил «Шальке»
17:57 Футбол «Ювентус» обыграл СПАЛ. Роналду забил
17:52 Футбол «Локомотив» – «Зенит». Стартовые составы
17:47 Футбол «Ростов» – «Динамо». Мамаев присутствует на матче (фото)
17:25 Футбол ЦСКА упустил победу над «Уралом». Армейцы имели преимущество в два мяча
17:08 Теннис Россиянка Кудерметова выиграла турнир в Ухане в парном разряде
16:49 Формула-1 Леклер выиграл квалификацию Гран-При России
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика