«Валенсия» – об игре Черышева: С такими амбициями можно добиться всего Российский футболист помог команде одержать победу в седьмом туре чемпионата Испании.

Пресс-служба «Валенсии» оставила запись в соцсети, посвященную полузащитнику Денису Черышеву, который забил победный гол в матче с «Атлетиком» из Бильбао (1:0).

«С такими амбициями и старанием можно добиться всего», – сказано в сообщении испанского клуба.

«Валенсия» набрала 9 очков и поднялась на 9-е место. «Атлетик», потерпевший первое поражение в сезоне, по-прежнему на 4-й строчке. В его активе 12 баллов.

Добавим, что сегодняшний гол стал первым для Черышева в текущем сезоне. Также он успел отдать один голевой пас в пяти матчах.