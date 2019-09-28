«Локомотив» – «Зенит». Крыховяк открыл счет (видео) - Советский спорт
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28 сентября 2019 20:16ФутболКоноплев Александр

«Локомотив» – «Зенит». Крыховяк открыл счет (видео)

«Локомотив» – «Зенит» – 1:0.

В матче 11-го тура чемпионата России «Локомотив» – «Зенит» открыт счет.

На 48-й минуте отличился полузащитник хозяев Гжегож Крыховяк.

Это его пятый гол в сезоне и седьмой в чемпионатах России.

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