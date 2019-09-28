«Локомотив» обыграл «Зенит» благодаря голу Крыховяка. «Ростов» – лидер чемпионата

В матче 11-го тура чемпионата России «Локомотив» на своем поле нанес поражение «Зениту» – 1:0.

Единственный мяч на 48-й минуте забил Гжегож Крыховяк.

Отметим, что арбитр встречи отменил два гола. В концовке первого тайма он не засчитал мяч Фёдора Смолова, а в компенсированное время второго тайма он отменил гол Роберта Мака.

Теперь у «Локомотива» и «Зенита» по 23 очка. Петербуржцы уступают лидирующему «Ростову» и железнодорожникам по дополнительным показателям.

В следующем туре «Локомотив» примет дома «Арсенал», а «Зенит» отправится в гости к «Уралу».

В середине следующей недели обе команды проведут домашние матчи в Лиге чемпионов.

РПЛ

11-й тур

«Локомотив» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 1:0 (0:0)

Гол: Крыховяк, 48.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Хеведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Крыховяк, Мариу, Смолов (Коломейцев, 90+2).

«Зенит»: Лунев, Иванович, Караваев, Ракицкий, Сантос, Жирков (Мак, 70), Оздоев, Барриос, Дзюба, Азмун (Кузяев, 60), Дриусси (Сутормин, 82).

Предупреждения: Крыховяк, 20 – Кузяев, 83; Барриос, 85; Ракицкий, 90.