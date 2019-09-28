Сергей Семак: Оба гола были отменены по делу Семак поздравил «Локомотив» с победой.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения своей команды в матче 11-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:1) признался, что доволен внедрением системы VAR в матчах премьер-лиги.

Во встрече лидеров арбитр Михаил Вилков отменил два гола после просмотра видеоповторов.

– К VAR отношение всегда положительное. Просто есть моменты, где нужно больше смотреть: тот же VAR сегодня. Игра не прошла гладко, много было нервозности. Но что касается отмененных мячей, то оба гола были отменены по делу. VAR – это здорово.

Сегодня мы сыграли в атаке беззубо, ниже своих возможностей. Напряжение присутствовало. К сожалению, допускали много ошибок. Что касается качества и атакующих действий: не смогли создать достаточное количество моментов. Чтобы выигрывать, надо забивать. А мы сегодня не били по воротам, сыграли не так агрессивно в атаке, как хотелось бы.

«Локомотив» победил, и я его поздравляю, – сказал Семак в эфире «Матч ТВ».