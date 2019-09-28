Артем Дзюба: Безобразный матч в исполнении «Зенита» Форвард был краток.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после поражения от «Локомотива» (0:1) в матче 11-го тура чемпионата России назвал безобразной игру своей команды.

– Нечего сказать, безобразный матч в нашем исполнении, – приводит слова Дзюбы «Чемпионат».

После 11 туров «Зенит» набрал 23 очка. Столько же у «Ростова» и «Локомотива», но они опережают петербуржцев по дополнительным показателям.