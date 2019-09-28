Сергей Семак: Жирков – мастер с большой буквы, но в каких-то играх интенсивности не хватает Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Локомотива» (0:1) признал, что его замены не помогли команде.

– Когда «Зенит» будет играть тонко в атаке, а не только длинными передачами?

– Шаг за шагом идем к этому. В прошлом сезона была одна группа игроков, сейчас она чуть-чуть меняется. Нужно анализировать состав команды, понимать сильные качества футболистов. Движемся шаг за шагом, тоже надеюсь, что будет лучше.

– После замены Жиркова возникло ощущение, что в созидании «Зенит» просел. Так ли это?

– Слева остался Дуглас. Что касается Жиркова, то энергозатратный получился матч. Понимали, что он мастер с большой буквы, но в каких-то играх объема и интенсивности не хватает. Пытались освежить игру, думаю, не совсем получилось, – приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».