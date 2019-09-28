Вячеслав Колосков: Десять предыдущих туров – это вакханалия судейская - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 сентября 2019 22:30ФутболКоноплев Александр

Вячеслав Колосков: Десять предыдущих туров – это вакханалия судейская

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков недоволен судейством в первой трети чемпионата России.

Также он призвал не реагировать на слова Федора Смолова, что «можно второе место разыгрывать, а «Зениту» отдать первое». Эти слова форвард «Локомотива» сказал в перерыве матча 11-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:0).

– 11-й тур прошел без происшествий. Но десять предыдущих – это вакханалия судейская. Может, не в форме были некоторые судьи, как футболисты. С Егорова жестко спросили, возможно, что-то выправится.

– Что думаете о словах Смолова в перерыве матча?

– И в чем здесь криминал? У каждого свое мнение. Я, например, не согласен со Смоловым. Судья на этой игре судил четко, по правилам, вовремя фиксировал все нарушения. Там, где нужна карточка, показывал карточку, где нужен VAR – смотрел VAR. Те, кто не играл в футбол на профессиональном уровне, Смолова никогда не поймут. Состояние игрока, который забил трудовой гол в жесточайшей борьбе с вратарем. И этот гол отменяют. Здесь что угодно можно наговорить. Конечно, это эмоции, но такое бывает. Думаю, когда Смолов успокоится, посмотрит заново, с его точки зрения, спорные моменты, может, принесет извинения за свою горячность. А так, я бы не придавал этому значения, – приводит слова Колоскова «Матч ТВ».

Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Лиза Виттоцци: Бороться с Вирер – это нормально, никаких конфликтов не возникает Дарья Домрачева: От Белорусской федерации биатлона предложений не поступало Игорь Малиновский: Прошлым летом тренеры не дали мне стопроцентной нагрузки
«Это что-то невероятное: вся Махачкала вышла на улицы после победы Хабиба» Житель столицы Дагестана Камиль рассказал «Советскому споту», как в Махачкале болели за Хабиба. 08.09.2019 10:00 ММА Волохов Юрий
Не пугай нас так больше, Артемий Легендарный клуб с Манхэттена получил то, что давно хотел. Как бы ни складывался матч для «Рейнджерс», одно можно гарантировать – скучно не будет никому! Тренер ньюйоркцев Дэвид Куинн уже сравнил игру звена Артемия Панарина со знаменитым баскетбольным шоу «Гарлем Глобтроттерс». 25.09.2019 15:45 Хоккей Славин Виталий
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Логинов и Миронова выиграли золотые медали на чемпионате России Лиза Виттоцци: Бороться с Вирер – это нормально, никаких конфликтов не возникает Дарья Домрачева: От Белорусской федерации биатлона предложений не поступало
Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтинге Даниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30 Теннис Мысин Николай
Евгений Ловчев: Не верю в «Спартак» с Кононовым Наш обозреватель Евгений Ловчев дает прогноз на ключевые матчи 11-го туру РПЛ. 28.09.2019 09:12 Футбол Волохов Юрий
Три мяча «Ростова» в ворота «Динамо». Видео всех голов 11-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 11-го тура чемпионата России. 28.09.2019 18:58 Футбол
Крылов проиграл возрастному бразильцу, Гейтжи вырубил Серроне (видео) В Ванкувере (Канада) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 158. В одном из главных поединков бойцовского шоу 27-летний Никита Крылов раздельным решением судей уступил 39-летнему Гловеру Тейшейре. 15.09.2019 10:00 ММА Ващенко Сергей
Знарок выиграл у Дацюка. С Волшебником «Автомобилист» пока не забивает и не побеждает До этого матча счет в противостоянии Павла Дацюка и Олега Знарка был ничейный – 1:1. 26.09.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав
Была зеленая – стала черная. Туктамышева показала новую короткую программу Экс-чемпионка мира Елизавета Туктамышева легко выиграла короткую программу на этапе Кубка Санкт-Петербурга – с новой музыкой и очень высокими оценками. 26.09.2019 12:45 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
22:59 Футбол «Монако» с Головиным обыграл «Брест»
22:51 Легкая атлетика Коулмэн – чемпион мира на стометровке с шестым результатом в истории
22:37 Футбол Юрий Сёмин: Зачем «Локомотиву» и «Зениту» играть сегодня?
22:30 Футбол Вячеслав Колосков: Десять предыдущих туров – это вакханалия судейская
22:25 Футбол Сергей Семак: Жирков – мастер с большой буквы, но в каких-то играх интенсивности не хватает
21:47 Футбол Артем Дзюба: Безобразный матч в исполнении «Зенита»
21:40 Футбол Сергей Семак: Оба гола были отменены по делу
21:29 Футбол «Манчестер Сити» нанес поражение «Эвертону»
21:01 Футбол «Локомотив» обыграл «Зенит» благодаря голу Крыховяка. «Ростов» – лидер чемпионата
20:54 Футбол «Интер» одержал шестую победу подряд
20:39 Волейбол Польские волейболисты – бронзовые призеры чемпионата Европы-2019
20:26 Футбол Неймар принес «ПСЖ» победу над «Бордо»
20:23 Хоккей Бурдасов покинул лагерь «Эдмонтона»
20:16 Футбол «Локомотив» – «Зенит». Крыховяк открыл счет (видео)
20:14 Футбол Санчес забил первый мяч за «Интер», а потом получил красную
19:59 Хоккей «Спартак» по буллитам обыграл «Авангард». Войнов забросил в четвертом матче кряду
19:49 Футбол «Локомотив» – «Зенит». Судьи отменили гол Смолова после просмотра видеоповтора (видео)
19:42 Хоккей «Витязь» по буллитам обыграл «Магнитку»
19:36 Футбол Амир Натхо подписал контракт с «Евпаторией»
19:26 Хоккей «Северсталь» обыграла «Салават» и одержала третью победу подряд
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика