Вячеслав Колосков: Десять предыдущих туров – это вакханалия судейская Почетный президент РФС Вячеслав Колосков недоволен судейством в первой трети чемпионата России.

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Также он призвал не реагировать на слова Федора Смолова, что «можно второе место разыгрывать, а «Зениту» отдать первое». Эти слова форвард «Локомотива» сказал в перерыве матча 11-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:0).

– 11-й тур прошел без происшествий. Но десять предыдущих – это вакханалия судейская. Может, не в форме были некоторые судьи, как футболисты. С Егорова жестко спросили, возможно, что-то выправится.

– Что думаете о словах Смолова в перерыве матча?

– И в чем здесь криминал? У каждого свое мнение. Я, например, не согласен со Смоловым. Судья на этой игре судил четко, по правилам, вовремя фиксировал все нарушения. Там, где нужна карточка, показывал карточку, где нужен VAR – смотрел VAR. Те, кто не играл в футбол на профессиональном уровне, Смолова никогда не поймут. Состояние игрока, который забил трудовой гол в жесточайшей борьбе с вратарем. И этот гол отменяют. Здесь что угодно можно наговорить. Конечно, это эмоции, но такое бывает. Думаю, когда Смолов успокоится, посмотрит заново, с его точки зрения, спорные моменты, может, принесет извинения за свою горячность. А так, я бы не придавал этому значения, – приводит слова Колоскова «Матч ТВ».