Юрий Сёмин: Зачем «Локомотиву» и «Зениту» играть сегодня? Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Зенитом» (1:0) в очередной раз раскритиковал календарь чемпионата России.

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Специалисту не нравится, что клубу не дают времени на восстановление перед матчем Лиги чемпионов с «Атлетико» (1 октября).

– Календарь составлен неправильно. У команд, которые играют в еврокубках, должно быть преимущество. Так было всегда, я приводил много примеров. Сейчас нам через двое суток играть с «Атлетико». Вы можете сказать, что «Атлетико» также играет сегодня с «Реалом». Это так, но «Атлетико» сильнее всех российских команд, поэтому у нас должно быть небольшой преимущество хоть в чем-то – в одном дне восстановления. Зачем «Локомотиву» и «Зениту» играть сегодня? Дайте перенести игру, чтобы получить дополнительный день, – приводит слова Семина официальный сайт «Локомотива».