Андрей Аршавин: Кокорин и Мамаев целый год ели доширак, час в день гуляли, а теперь за ними очередь Бывший нападающий сборной Андрей Аршавин в ироничной манере прокомментировал трудоустройство Павла Мамаева и Александра Кокорина.

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Футболисты, которые 11 месяцев провели в местах лишения свободы, подписали контракты с «Зенитом» и «Ростовом» соответственно.

– Рад за Пашу и за Сашу. Но вы представляете, они целый год ели доширак, печеньки, час в день гуляли, а другие футболисты тренировались год – и за ними (Кокориным и Мамаевым. – Прим.) реально очередь, борются за людей, которые вышли из тюрьмы, – сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».