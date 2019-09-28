«Аталанта» крупно обыграла «Сассуоло» В матче шестого тура чемпионата Италии «Сассуоло» на своем поле уступил «Аталанте» – 1:4.

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Все четыре гола гости забили в первом тайме. Дубль на счету аргентинского хавбека Алехандро Гомеса.

Бергамцы занимают третье место в серии А, отставая от «Ювентуса» на пять очков.