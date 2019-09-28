«Атлетико» перед «Локомотивом» сыграл вничью с «Реалом»

«Реал» остался на первом месте в турнирной таблице примеры. «Атлетико» – третий.
Напомним, что 1 октября «Атлетико» сыграет в Москве с «Локомотивом» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
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