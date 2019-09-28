«Атлетико» перед «Локомотивом» сыграл вничью с «Реалом» В матче седьмого тура чемпионата Испании «Атлетико» на своем поле сыграл вничью с «Реалом» – 0:0.

Новости СМИ2 «Реал» остался на первом месте в турнирной таблице примеры. «Атлетико» – третий. Напомним, что 1 октября «Атлетико» сыграет в Москве с «Локомотивом» в матче группового этапа Лиги чемпионов.