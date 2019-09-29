Федор Смолов: Мои слова в перерыве матча – это эмоции. Не хотел никого обидеть Нападающий «Локомотива» Федор Смолов объяснил свои слова в перерыве матча с «Зенитом» (1:0).

Футболист после отмененного гола предложил сразу разыгрывать второе место, а первое отдать петербуржцам.

– Когда я забил гол, судья находился рядом с эпизодом, но не зафиксировал фол. Поэтому мне показалось, что нарушения не было. В конце матча даже со скамейки было видно, что футболист «Зенита» сыграл рукой. Я за VAR.

Мои слова в перерыве матча – это эмоции. Не хотел никого обидеть.Это очень важная победа над серьезным соперником. Очень приятно побеждать в таких матчах, – приводит слова Смолова сайт «Локомотива».