Жена Мамаева показала реакцию болельщиков «Ростова» на переход ее мужа (видео)

Напомним, что «Ростов» объявил о подписании соглашения с Мамаевым во время домашнего матча 11-го тура РПЛ с «Динамо» (3:0). Стороны подписали двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон, а хавбек получил десятый номер.
Позже Алана выложила в своем Instagram видео, на котором болельщики «Ростова» скандируют фамилию ее мужа.
Добавим, что ранее Мамаев выступал за «Краснодар», однако клуб расторг соглашение после выхода полузащитника из тюрьмы.
Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US OpenМатч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах.08.09.2019 19:15ТеннисМысин Николай
Александр Волков: UFC заинтересован в том, чтобы я включился в гонку за титулРоссийский боец UFC Александр Волков рассказал о работе на Первом канале во время поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье, а также оценил своего следующего соперника – Жуниора дос Сантосе.13.09.2019 15:15ММАУсачев Владислав
Жуниор дос Сантос: Бой с Волковым в Москве – серьезный вызовБразильский боец смешанного стиля Жуниор дос Сантос поделился ожиданиями от поединка с россиянином Александром Волковым на турнире UFC в Москве.14.09.2019 09:00ММАУсачев Владислав
«Это будет триллер». Игорь Корнеев – о центральном матче тураБывший спортивный директор «Локомотива» и «Зенита» оценил шансы соперников в матче 11-го тура РПЛ.28.09.2019 11:29ФутболАртамонов Антон
Самарин проиграл Алиеву, Алиев – Самсонову. И все они – ТрусовойНа турнире Братиславе все три золота достались россиянам. Последнее добыл Дмитрий Алиев, но эту победу вряд ли можно занести ему в актив.21.09.2019 22:15Фигурное катаниеТигай Лев
Алексей Игонин: «Зениту» не хватает вариативности в атакеБывший капитан «Зенита» Алексей Игонин объяснил, за счет каких качеств «Локомотив» в 11-м туре РПЛ сумел обыграть питерский клуб (1:0). 28.09.2019 22:10ФутболУсачев Владислав
Магомед Оздоев: Крыховяк ударил мне по ноге в штрафной, это стопроцентный пенальтиПосле матча «Локомотив» - «Зенит» своими впечатлениями поделились полузащитник гостей Магомед Оздоев и полузащитник хозяев Мацей Рыбус. 28.09.2019 22:55ФутболГригорьевская Юлия
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется.03.09.2019 22:15БиатлонМысин Николай
«Что дальше? Посмотрим». Трусовой мало двух рекордов и трех четверных?Возвращаемся к феноменальному выступлению 15-летней россиянки Александры Трусовой, которая на первом же «взрослом» турнире установила два мировых рекорда.22.09.2019 16:00Фигурное катаниеТигай Лев