Жена Мамаева показала реакцию болельщиков «Ростова» на переход ее мужа (видео) Алана Мамаева, супруга Павла Мамаева, показала реакцию болельщиков «Ростова» на сообщение о переходе полузащитника в команду.

Напомним, что «Ростов» объявил о подписании соглашения с Мамаевым во время домашнего матча 11-го тура РПЛ с «Динамо» (3:0). Стороны подписали двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон, а хавбек получил десятый номер.

Позже Алана выложила в своем Instagram видео, на котором болельщики «Ростова» скандируют фамилию ее мужа.

Добавим, что ранее Мамаев выступал за «Краснодар», однако клуб расторг соглашение после выхода полузащитника из тюрьмы.