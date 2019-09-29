Жена Мамаева показала реакцию болельщиков «Ростова» на переход ее мужа (видео) - Советский спорт
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29 сентября 2019 08:05Футбол

Жена Мамаева показала реакцию болельщиков «Ростова» на переход ее мужа (видео)

Алана Мамаева, супруга Павла Мамаева, показала реакцию болельщиков «Ростова» на сообщение о переходе полузащитника в команду.

Напомним, что «Ростов» объявил о подписании соглашения с Мамаевым во время домашнего матча 11-го тура РПЛ с «Динамо» (3:0). Стороны подписали двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон, а хавбек получил десятый номер.

Позже Алана выложила в своем Instagram видео, на котором болельщики «Ростова» скандируют фамилию ее мужа.

Добавим, что ранее Мамаев выступал за «Краснодар», однако клуб расторг соглашение после выхода полузащитника из тюрьмы.

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Ростов 💪

Публикация от Аlana⚫️ (@alana_mamaeva)

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