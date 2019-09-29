Левандовски установил новый рекорд бундеслиги На 79-й минуте матча 6-го тура чемпионата Германии с «Падерборном» (3:2) форвард «Баварии» Роберт Левандовски сделал счет 3:1, забив свой десятый мяч в этом сезоне.

Таким образом, нападающий установил рекорд бундеслиги - еще ни одному футболисту не удавалось отличиться больше девяти раз в первых шести турах.

Ранее девять мячей в шести стартовых матчах чемпионата Германии удавалось забить только Юппу Хайнкесу, Герду Мюллеру, Петеру Мейеру и Лотару Маттеусу.

Отметим, что Левандовски забил уже в восьмом матче подряд, что является его личным рекордом.