Левандовски установил новый рекорд бундеслиги

Таким образом, нападающий установил рекорд бундеслиги - еще ни одному футболисту не удавалось отличиться больше девяти раз в первых шести турах.
Ранее девять мячей в шести стартовых матчах чемпионата Германии удавалось забить только Юппу Хайнкесу, Герду Мюллеру, Петеру Мейеру и Лотару Маттеусу.
Отметим, что Левандовски забил уже в восьмом матче подряд, что является его личным рекордом.
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