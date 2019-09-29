Гилерме опубликовал фото из раздевалки «Локомотива» после победы над «Зенитом»

Встреча прошла в Москве, а единственный мяч на 48-й минуте забил Гжегож Крыховяк.
После окончания матча голкипер московского клуба Маринато Гилерме, для которого эта игра стала 300-й за «Локомотив», опубликовал в своем Instagram фотографию из раздевалки команды.
«С победой!!!!!!!!» — подписал фотографию Гильерме.
Добавим, что после этой победы «Локомотив», набрав 23 очка, по дополнительным показателям обошел «Зенит» в турнирной таблице РПЛ, расположившись на второй строчке.
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