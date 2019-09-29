Александр Бубнов: «Урал» - серьезный соперник, но ЦСКА все-таки сильней Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 11-го тура российской премьер-лиги между «Уралом» и ЦСКА.

- ЦСКА достойно перенес поражение в Лиге Европы, обыграл «Краснодар», продвинулся в Кубке, продемонстрировал умение держать удар. «Урал» — серьезный соперник, но армейцы все-таки сильней. Прогноз: 0:1, - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что встреча состоится сегодня, 29 сентября, на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 11:30 по московскому времени.