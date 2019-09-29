«Урал» - ЦСКА: Стартовые составы команд Стали известны составы «Урала» и ЦСКА на матч 11-го тура российской премьер-лиги.

Загрузка...

«Урал»: Баклов, Меркулов, Кулаков, Поляков, Димитров, Емельянов, Егорычев, Эль-Кабир, Августиняк, Панюков, Ильин.

Запасные: Годзюр, Мамин, Насыров, Ароян, Фидлер, Бавин, Бикфалви, Кухарчик, Погребняк.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Шарлия, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Карпов, Елеев, Тикнизян, Бистрович, Марадишвили, Бийол, Сантос, Нисимура.

Напомним, что встреча состоится сегодня, 29 сентября, на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 11:30 по московскому времени.

Добавим, что ЦСКА, на данный момент набравший 22 очка, в случае победы в этой игре выйдет в лидеры турнирной таблицы российской премьер-лиги.