Смолов извинился перед Семаком за комментарии во время матча - Советский спорт
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29 сентября 2019 11:52Футбол

Смолов извинился перед Семаком за комментарии во время матча

Форвард «Локомотива» Федор Смолов извинился перед главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком за высказывания в перерыве встречи 11-го тура премьер-лиги.

Напомним, что нападающий московского клуба обрушился с критикой на арбитров матча, отменивших гол после просмотра видеоповтора момента.

После окончания матча в подтрибунном помещении Смолов встретился с наставником «Зенита» Сергеем Семаком.

- Некрасиво сказал в перерыве, - сказал Семак, обращаясь к Смолову.
- Ну да, извините, - ответил форвард «Локомотива».

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