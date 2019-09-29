Смолов извинился перед Семаком за комментарии во время матча Форвард «Локомотива» Федор Смолов извинился перед главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком за высказывания в перерыве встречи 11-го тура премьер-лиги.

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Напомним, что нападающий московского клуба обрушился с критикой на арбитров матча, отменивших гол после просмотра видеоповтора момента.

После окончания матча в подтрибунном помещении Смолов встретился с наставником «Зенита» Сергеем Семаком.

- Некрасиво сказал в перерыве, - сказал Семак, обращаясь к Смолову.

- Ну да, извините, - ответил форвард «Локомотива».