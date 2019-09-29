Бригада арбитров из Израиля назначена на матч «Локомотив» – «Атлетико» Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче 2-го тура группы D Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Атлетико».

Загрузка... Израильтянин Орел Гринфельд назначен главным арбитром на матч Лиги чемпионов «Локомотив» - «Атлетико». Помогать ему будут Рой Хассан и Идар Яркони. Четвертым арбитром назначен Рой Рейншрейбер. Напомним, что встреча состоится 1 октября в Москве. В стартовом матче европейского турнира железнодорожники на выезде переиграли «Байер» со счетом 2:1, а «Атлетико» на своем поле сыграл вничью с «Ювентусом» – 1:1.