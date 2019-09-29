Гжегож Крыховяк: «Локомотив» показал, что может выиграть чемпионат Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился эмоциями от победы в домашнем матче 11-го тура российской премьер-лиги с «Зенитом» (1:0).

Загрузка...

- Сегодня мы показали, что можем и хотим выиграть чемпионат.

- Вы сегодня выигрывали каждый мяч. Такой настрой был у всей команды?

- Мы победили, потому что хорошо сыграли в обороне. Играли друг за друга, как в матче с «Байером». Когда мы играем с таким настроем, то способны победить каждого.

- Отмененный гол Смолова добавил мотивации команде?

- Да, во втором тайме мы сыграли лучше. В первом было мало моментов, во втором стали играть на контратаках, создали больше шансов. Ситуация со Смоловым придала сил.

- ВАР сегодня решил исход матча.

- Я не видел обе ситуации. В первом эпизоде мог быть маленький фол. Во втором все ребята сказали, что была чистая игра рукой. Правильное решение.

- У вас потрясающий русский. В чем секрет такого прогресса?

- Занимаюсь с учителем! И, конечно, учусь сам, - передает слова хавбека пресс-служба «Локомотива».

Добавим, что после этой победы «Локомотив», набрав 23 очка, по дополнительным показателям обошел «Зенит» в турнирной таблице РПЛ, расположившись на второй строчке.