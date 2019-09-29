СМИ: дом полузащитника «Реала» ограбили во время матча с «Атлетико» В субботу, 28 сентября, во время матча 7-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (0:0) был ограблен дом полузащитника «Реала» Каземиро.

Новости СМИ2 Как сообщает телеканал El Chiringuito, в момент ограбления в помещении находились супруга и дочь бразильского хавбека. Другие подробности ограбления не сообщаются. Напомним, что в феврале был ограблен дом нападающего «Реала» Карима Бензема.