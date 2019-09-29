СМИ: дом полузащитника «Реала» ограбили во время матча с «Атлетико» - Советский спорт
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29 сентября 2019 12:56Футбол

СМИ: дом полузащитника «Реала» ограбили во время матча с «Атлетико»

В субботу, 28 сентября, во время матча 7-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (0:0) был ограблен дом полузащитника «Реала» Каземиро.

Как сообщает телеканал El Chiringuito, в момент ограбления в помещении находились супруга и дочь бразильского хавбека.

Другие подробности ограбления не сообщаются.

Напомним, что в феврале был ограблен дом нападающего «Реала» Карима Бензема.

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