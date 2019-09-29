Хасанби Биджиев: «Локомотив» выглядел более цельно, чем «Зенит», и заслуженно победил - Советский спорт
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29 сентября 2019 13:02Футбол

Хасанби Биджиев: «Локомотив» выглядел более цельно, чем «Зенит», и заслуженно победил

Бывший вратарь «Локомотива» Хасанби Биджиев поделился своими впечатлениями от матча 11-го тура чемпионата России между железнодорожниками и «Зенитом» (1:0).

– Игра получилась очень интересной, борьба шла с первой и до последней минуты, обе команды выглядели достаточно хорошо. Думаю, «Локомотив» выглядел достойно, более цельно, чем соперник, и победил заслуженно. Атаки «Зенита» сводились к тому, чтобы доставить мяч на фланг и впоследствии довести его до Дзюбы, но прекрасный матч провели Хеведес и Чорлука, которые сняли практически все прострелы и верховые передачи на Артема. Пробиться через центр «Зениту» было тоже сложно, потому как здорово играл на своей позиции Мурило, – приводит слова Биджиева «Евро-футбол.ру».

Добавим, что после победы «Локомотив», набрав 23 очка, по дополнительным показателям обошел «Зенит» в турнирной таблице РПЛ, расположившись на второй строчке.

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