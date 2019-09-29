Никола Влашич: Первое место в таблице – по праву наше Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал победу команды в матче 11-го тура чемпионата России с «Уралом» (3:0).

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– Здесь играть всегда непросто, мы отдавали себе отчет. Счастливы выиграть. Наша команда стала взрослее, все ребята прибавили в опыте, и первое место в таблице – по праву наше, – сказал Влашич в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что ЦСКА набрал 25 очков и возглавил турнирную таблицу российской премьер-лиги. В следующем туре армейцы сыграют на своем поле против «Ростова».