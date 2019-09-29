Виктор Гончаренко: ЦСКА контролировал игру и в первом, и во втором таймах Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги выездного матча 11-го тура РПЛ против «Урала» (3:0).

- Мы контролировали игру и в первом, и во втором таймах. В первом было многовато брака в простых передачах, могли острее играть у ворот «Урала». Помог стандарт. Во втором лучше доводили атаки до завершения, крупно выиграли. Было интересно в заключительные 15 минут, когда пошли атака на атаку, было два момента у наших ворот, в которых Игорь выручил. Рады, что выиграли, - приводит слова Гончаренко пресс-служба ЦСКА.

Напомним, что ЦСКА набрал 25 очков и возглавил турнирную таблицу российской премьер-лиги. В следующем туре армейцы сыграют на своем поле против «Ростова».