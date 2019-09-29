Борис Игнатьев: Когда «Зенит» забивал, даже с трибуны было видно, что футболист сыграл рукой - Советский спорт
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29 сентября 2019 14:26Футбол

Борис Игнатьев: Когда «Зенит» забивал, даже с трибуны было видно, что футболист сыграл рукой

Бывший тренер «Локомотива» Борис Игнатьев поделился впечатлениями от матча 11 тура российской премьер-лиги «Локомотив» - «Зенит» (1:0).

– Игра мне очень понравилась. Она получилась содержательная, качественная и напряженная. Чувствовался нерв. Команды начали встречу очень уважительно друг к другу, осторожно, очень ответственно относились к игровым эпизодам.

– Что скажете по двум отмененным голам?
– VAR работает. Нам осталось к этому делу привыкнуть. Справедливость торжествует при использовании VAR. Другое дело, что пока не отработано взаимодействие людей, находящихся на поле и за полем. Отсюда все недопонимания. Особенно по первому голу.

– А по второму вопросов не возникло?
– Когда «Зенит» забивал мяч, было видно даже с трибуны, что футболист сыграл рукой. А вот в эпизоде с первым голом Смолова, арбитр находился рядом. Прошло какое-то время и гол пришлось отменить. Но главное не это. А то, что VAR дает основания не быть обманутым ни болельщикам, ни игрокам, – передает слова Игнатьева «Евро-футбол.ру».

Напомним, что после этой игры «Локомотив» набрал 23 очка и расположился на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. «Зенит», имея в активе такое же количество очков, занимает четвертое место.

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