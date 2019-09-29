Маринато Гилерме: 300 матчей за «Локомотив» – есть что вспомнить и чем гордиться В субботу, 28 сентября, «Локомотив» в домашнем матче 11-го тура российской премьер-лиги переиграл «Зенит» со счетом 1:0.

Эта встреча стала для голкипера железнодорожников Маринато Гилерме 300-й в составе московской команды.

«300 матчей за «Локомотив»! Есть что вспомнить и чем гордиться. Спасибо клубу, болельщикам, тренерам и всем партнерам. Надеюсь принести еще много пользы команде, которая значит для меня очень многое», – написал Гилерме в своем Instagram.

Напомним, что Гилерме перешел в «Локомотив» из бразильского «Атлетико Паранаэнсе» в 2007 году. С тех пор голкипер провел 300 матчей за московскую команду, пропустив 286 мячей, а также сыграв 113 матчей без пропущенных мячей.

Добавим, что в июле 2019 года Гилерме подписал новый контракт с «Локомотивом», рассчитанный до лета 2022 года.