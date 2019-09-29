Александр Бубнов: Победа в Кубке России приободрит «Спартак» Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 11-го тура российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Оренбургом».

– Победа в Кубке приободрит подопечных Олега Кононова, которые проиграли три предыдущих матча в чемпионате. «Оренбург» в последних турах поднял голову, но «Спартак» должен переламывать ситуацию. Прогноз: 2:1, – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Встреча состоится сегодня, 29 сентября, в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени.

На данный момент «Спартак», имея в активе 14 очков, занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с восемью очками располагается на 15-й строчке.