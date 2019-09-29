Дмитрий Парфенов: ЦСКА не прощает ошибок, которые мы совершили Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов подвел итоги домашнего матча 11-го тура российской премьер-лиги с ЦСКА (0:3).

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– Проиграли сами – из-за своих ошибок. Не поверили, что можем. Такой соперник не прощает ошибок, которые мы совершили. Понимали, что будет сложно.

Построже надо играть каждую игру. Нужно пытаться брать очки у каждой команды. Простые ошибки, потери определили итог, – цитирует Парфенова «Евро-футбол.ру».

Напомним, что после этой игры ЦСКА набрал 25 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Урал», имея в активе 14 очков, остался на шестой строчке в чемпионате. В следующем туре подопечные Парфенова на своем поле сыграют против «Зенита.