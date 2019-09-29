«Витесс» обыграл на выезде «Валвейк», доигрывая матч вдесятером - Советский спорт
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29 сентября 2019 15:06Футбол

«Витесс» обыграл на выезде «Валвейк», доигрывая матч вдесятером

Футболисты «Витесса» под руководством Леонида Слуцкого переиграли «Валвейк» в гостевом матче 8-го тура чемпионата Голландии со счетом 2:1.

В составе команды из Арнема голами отметились Нуа Дико (17-я минута) и Уссама Таннан (77, пен.). У хозяев поля отличился Клинт Леманс (52).

Отметим, что на 55-й минуте встречи красную карточку получил защитник гостей Юлиан Леливелд.

После этой победы «Витесс» набрал 17 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице чемпионата. «Валвейк», имея в актвие одно очко, занимает последнее место.

В следующем туре подопечные Слуцкого 5 октября на своем поле сыграют против «Утрехта».

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