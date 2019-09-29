Александр Бубнов: Если «Краснодар» быстро войдет в игру, то обыграет «Арсенал»

– «Краснодар» сейчас не в своей тарелке, лишь эпизодами демонстрирует прежнюю размашистую игру. Однако второй тайм с ЦСКА показал, что у южан есть характер. С «Арсеналом» будет непросто, но если хозяева быстро войдут в игру, то возьмут три очка. Прогноз: 2:0, – цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Встреча состоится сегодня, 29 сентября, в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.
На данный момент «Краснодар», имея в активе 20 очков, занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал», набрав 14 очков, располагается на 15-й строчке.
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