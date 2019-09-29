«Спартак» – «Оренбург»: Стартовые составы команд Стали известны составы «Спартака» и «Оренбурга» на матч 11-го тура российской премьер-лиги.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Айртон, Гулиев, Зобнин, Бакаев, Мельгарехо, Тил, Понсе.

Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Ананидзе, Мирзов, Умяров, Глушенков, Крал, Ларссон.

«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Радакович, Аюков, Мишкич, Рикарду, Рогич, Деспотович.

Запасные: Довбня, Руденко, Сиваков, Лапшов, Афонин, Маляров, Кулишев, Москвичёв, Шкофлек, Фамейе.

Добавим, что встреча состоится сегодня, 29 сентября, в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени.

На данный момент «Спартак», имея в активе 14 очков, занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с восемью очками располагается на 15-й строчке.