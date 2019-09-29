«Эспаньол» перед матчем с ЦСКА в Лиге Европы уступил дома «Вальядолиду» Футболисты «Эспаньола» проиграли «Вальядолиду» в домашнем матче 7-го тура чемпионата Испании со счетом 0:2.

В составе гостей голами отметились Мичел (25-я минута) и Оскар Плано (90+4).

Отметим, что на 65-й минуте с поля был удален защитник каталонской команды Фернандо Калеро.

После этой игры «Вальядолид», набрав девять очков, поднялся на десятую строчку в турнирной таблице примеры. «Эспаньол», имея в активе пять очков, расположился на 18-м месте.

Добавим, что в ближайший четверг, 3 октября, «Эспаньол» на выезде встретится с ЦСКА в рамках второго ура Лиги Европы. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:55 по московскому времени.