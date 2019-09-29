«Рубин» на своем поле не смог переиграть «Уфу» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 сентября 2019 15:56Футбол

«Рубин» на своем поле не смог переиграть «Уфу»

Футболисты «Рубина» сыграли вничью с «Уфой» в домашнем матче 11-го тура чемпионата России.

Встреча прошла в Казани на стадионе «Центральный» и завершилась со счетом 0:0.

После этой игры «Рубин» набрал 11 очков и продолжает занимать 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа», набрав 15 очков, поднялась на шестое место.

В следующем туре «Рубин» на своем поле сыграет против «Тамбова», а «Уфа» дома встретится с «Ахматом».

Чемпионат России
11-й тур

«Рубин» – «Уфа» – 0:0

«Рубин»: Дюпин, Денисов, Данченко, Плиев, Уремович, Коновалов, Ташаев, Подберезкин (Башкиров, 69), Могилевец, Зуев (Кварацхелия, 73), Марков (Кьяртанссон, 62)

«Уфа»: Беленов, Круговой (Терентьев, 61), Никитин, Пуцко, Табидзе, Тилль (Голубев, 84), Фомин, Емельянов (Бизяк, 54), Карп, Сухов, Крото

Предупреждения: Уремович (12), Марков (57), Ташаев (57), Фомин (59), Коновалов (87)

Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона? 11.09.2019 14:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Карреньо-Буста обыграл Бублика и выиграл турнир в Чэнду Хачанов покинул топ-20 чемпионской гонки, Рублев вошел в топ-30 Медведев остался на четвертом месте в рейтинге ATP, Рублев поднялся на 36-е
Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтинге Даниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30 Теннис Мысин Николай
Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей
Самсонов – новая «бомба» от Тутберидзе. Обзор турниров прошедшего уик-энда Наряду с мировыми рекордами Александры Трусовой на минувшей неделе хватало и других событий. Не столь громких, но весьма интересных. 23.09.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Камила Валиева: Когда Лью прыгает тройные аксели и четверной лутц, катать с одним четверным слабо Камила Валиева: Я не воспринимаю четверные прыжки заоблачными Камила Валиева: Хотела бы поувереннее кататься
Александр Волков: UFC заинтересован в том, чтобы я включился в гонку за титул Российский боец UFC Александр Волков рассказал о работе на Первом канале во время поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье, а также оценил своего следующего соперника – Жуниора дос Сантосе. 13.09.2019 15:15 ММА Усачев Владислав
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
«Магнитка» опустилась на последнее место на Востоке. Обзор дня в КХЛ «Советский спорт» рассказывает о лучших моментах игрового дня в КХЛ. 28.09.2019 20:00 Хоккей Костяев Иван
Зачем Туктамышевой Кубок Санкт-Петербурга? Анонс событий уик-энда Центральным турниром этой недели по идее должен стать юниорский этап Гран-при в Загребе. Но оказалось, что и у «взрослых» ожидается кое-что крайне интересное. 26.09.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев
Такой Медведев – бесподобен. Россиянин выиграл турнир в Санкт-Петербурге Даниил Медведев завоевал третий титул в сезоне и шестой за карьеру. В финале в Санкт-Петербурге он разгромил хорвата Борну Чорича – 6:3, 6:1. 22.09.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Свежие ТВ-рейтинги: Хабиб круче футбола, но все-таки не первый Сегодня опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Сразу три спортивные трансляции из первой декады сентября вошли в первую десятку 2019 года. 18.09.2019 13:37 ММА Тигай Лев
Новости
16:12 Футбол Жиго пропустит матч с «Оренбургом» из-за мышечной травмы. Шюррле простудился
15:56 Формула-1 Хэмилтон выиграл Гран-при России, Квят – 12-й
15:56 Футбол «Рубин» на своем поле не смог переиграть «Уфу»
15:47 Футбол Гол Балотелли не спас «Брешию» от поражения в матче «Наполи»
15:30 Футбол «Эспаньол» перед матчем с ЦСКА в Лиге Европы уступил дома «Вальядолиду»
15:23 Футбол «Спартак» – «Оренбург»: Стартовые составы команд
15:20 Футбол «Енисей» обыграл «Мордовию», прервав серию из 13 матчей без побед
15:11 Футбол Александр Бубнов: Если «Краснодар» быстро войдет в игру, то обыграет «Арсенал»
15:06 Футбол «Витесс» обыграл на выезде «Валвейк», доигрывая матч вдесятером
14:50 Футбол Дмитрий Парфенов: ЦСКА не прощает ошибок, которые мы совершили
14:46 Футбол Александр Бубнов: Победа в Кубке России приободрит «Спартак»
14:40 Футбол Маринато Гилерме: 300 матчей за «Локомотив» – есть что вспомнить и чем гордиться
14:31 Теннис Карреньо-Буста обыграл Бублика и выиграл турнир в Чэнду
14:26 Футбол Борис Игнатьев: Когда «Зенит» забивал, даже с трибуны было видно, что футболист сыграл рукой
14:04 Формула-1 Борис Ротенберг: Создание российской команды «Формулы-1»? Все возможно, главное, прикладывать усилия
13:57 Футбол Виктор Гончаренко: ЦСКА контролировал игру и в первом, и во втором таймах
13:54 Авто/Мото Мацусита и Мазепин отправлены в больницу после аварии на первом круге гонки «Формулы-2»
13:45 Футбол Никола Влашич: Первое место в таблице – по праву наше
13:31 Волейбол Серджио Бузато: Всегда приятно играть против сборной Бразилии
13:26 Футбол «Арсенал» разгромил «Краснодар» в молодежном первенстве
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика