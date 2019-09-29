«Рубин» на своем поле не смог переиграть «Уфу»

Встреча прошла в Казани на стадионе «Центральный» и завершилась со счетом 0:0.

После этой игры «Рубин» набрал 11 очков и продолжает занимать 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа», набрав 15 очков, поднялась на шестое место.

В следующем туре «Рубин» на своем поле сыграет против «Тамбова», а «Уфа» дома встретится с «Ахматом».

Чемпионат России

11-й тур

«Рубин» – «Уфа» – 0:0

«Рубин»: Дюпин, Денисов, Данченко, Плиев, Уремович, Коновалов, Ташаев, Подберезкин (Башкиров, 69), Могилевец, Зуев (Кварацхелия, 73), Марков (Кьяртанссон, 62)

«Уфа»: Беленов, Круговой (Терентьев, 61), Никитин, Пуцко, Табидзе, Тилль (Голубев, 84), Фомин, Емельянов (Бизяк, 54), Карп, Сухов, Крото

Предупреждения: Уремович (12), Марков (57), Ташаев (57), Фомин (59), Коновалов (87)