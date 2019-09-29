«Краснодар» – «Арсенал». Фернандеш – в запасе «быков» Матч пройдет в Краснодаре. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Новости СМИ2 Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Арсенала» на матч 11-го тура чемпионата России. «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Фьолусон, Стоцкий, Олссон, Вильена, Ари, Сулейманов, Берг. Запасные: Крицюк, Адамов, Скопинцев, Камболов, Фернандеш, Уткин, Кайо, Намли. «Арсенал»: Левашов, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий, Лесовой, Костадинов, Э. Кангва. Запасные: Нигматуллин, Комбаров, Хагуш, Денисов, Довбня, Володько, Берхамов, Банда, К. Кангва, Луценко, Аджоев, Тудорие. Матч пройдет в Краснодаре. Начало – в 19:00 по московскому времени.