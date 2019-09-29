«Краснодар» – «Арсенал». Фернандеш – в запасе «быков» - Советский спорт
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29 сентября 2019 18:29ФутболКоноплев Александр

«Краснодар» – «Арсенал». Фернандеш – в запасе «быков»

Матч пройдет в Краснодаре. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Арсенала» на матч 11-го тура чемпионата России.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Фьолусон, Стоцкий, Олссон, Вильена, Ари, Сулейманов, Берг.

Запасные: Крицюк, Адамов, Скопинцев, Камболов, Фернандеш, Уткин, Кайо, Намли.

«Арсенал»: Левашов, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий, Лесовой, Костадинов, Э. Кангва.

Запасные: Нигматуллин, Комбаров, Хагуш, Денисов, Довбня, Володько, Берхамов, Банда, К. Кангва, Луценко, Аджоев, Тудорие.

Матч пройдет в Краснодаре. Начало – в 19:00 по московскому времени.

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