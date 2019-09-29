«Спартак» уступил в четвертый раз подряд впервые с 2010 года Такого не было почти 10 лет.

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«Спартак», проиграв «Оренбургу» (1:2), потерпел четвертое поражение в чемпионате России подряд. Ранее красно-белые уступили «Зениту» (0:1), «Уралу» (1:2) и «Уфе» (0:1).

В последний раз московский клуб терпел четырех поражения подряд в концовке сезона-2009 и в начале чемпионата-2010. Тогда «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» (1:2), ЦСКА (2:3), «Зениту» (1:2) и «Динамо» (0:1).

Команду в то время тренировал Валерий Карпин.