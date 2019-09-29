Хет-трик Ткачука помог «Ротору» обыграть СКА - Советский спорт
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29 сентября 2019 18:55ФутболКоноплев Александр

Хет-трик Ткачука помог «Ротору» обыграть СКА

В матче 15-го тура первенства ФНЛ «Ротор» в Волгограде обыграл «СКА-Хабаровск» – 5:3.

Первый тайм этой встречи завершился со счетом 4:3.

Хет-трик в составе победителей оформил Денис Ткачук. У проигравших дублем отметился Адлан Кацаев.

«Ротор» поднялся на третье место турнирной таблицы ФНЛ. Волгоградцы отстают от лидирующего «Торпедо» на девять очков.

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