Хет-трик Ткачука помог «Ротору» обыграть СКА В матче 15-го тура первенства ФНЛ «Ротор» в Волгограде обыграл «СКА-Хабаровск» – 5:3.

Первый тайм этой встречи завершился со счетом 4:3.

Хет-трик в составе победителей оформил Денис Ткачук. У проигравших дублем отметился Адлан Кацаев.

«Ротор» поднялся на третье место турнирной таблицы ФНЛ. Волгоградцы отстают от лидирующего «Торпедо» на девять очков.