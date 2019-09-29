Владимир Федотов: Прессинг «Спартака» не был удушающим Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал гостевую победу над «Спартаком» в матче 11-го тура РПЛ (2:1).

– Если победа состоялась, значит, она заслуженная. Парни проявили героизм, не жалея ног и головы. Победа притягивает победу, я имею в виду наш тяжелый кубковый выигрыш.

Что касается игры, прессинг «Спартака» не был удушающим, из-под него можно было выходить. Хотя минуты с 30-й у соперника было ощутимое преимущество. Во втором тайме удаление осложнило нам игру, но хорошо перестраивались и заслуженно удержали победу, – сказал Федотов.

«Оренбург» набрал 11 очков и поднялся на десятую строчку. 5 октября «горожане» примут дома московское «Динамо».