Валерий Кечинов: «Спартак» уже недалеко от вылета. Может, быть придется бороться за выживание - Советский спорт
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29 сентября 2019 19:11ФутболКоноплев Александр

Валерий Кечинов: «Спартак» уже недалеко от вылета. Может, быть придется бороться за выживание

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов выступил за приглашение на пост главного тренера Станислава Черчесова.

Сегодня красно-белые потерпели четвертое поражение в чемпионате России.

– Отставка Кононова? Федун дал ему время до декабря, а что будет сейчас – неизвестно. Если бы разрешили совмещать Черчесову, то думаю, что на порядок игровая дисциплина была бы выше, а там, и игра бы пошла. Сейчас нет ни дисциплины, ни игры. То, что мы видим, нам не очень нравится.

«Спартак» уже недалеко от вылета, пять-шесть очков и мы в зоне вылета. Придется бороться за выживание? Может быть, – приводит слова Кечинова «Чемпионат».

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