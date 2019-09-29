Кононов пропустил флэш-интервью Об этом в своем твиттере сообщил журналист «Матч ТВ» Тимур Журавель.

Новости СМИ2 Главный тренер «Спартака» Олег Кононов не пришел на обязательное флэш-интервью после поражения от «Оренбурга» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата России. «Спартак» проиграл в четвертом матче премьер-лиги подряд. послематчевое интервью с Олегом Кононовым... pic.twitter.com/d3rkDwIrTm — ZhuraWell (@TimZhur) September 29, 2019