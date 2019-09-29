Кононов пропустил флэш-интервью - Советский спорт
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29 сентября 2019 19:23ФутболКоноплев Александр

Кононов пропустил флэш-интервью

Об этом в своем твиттере сообщил журналист «Матч ТВ» Тимур Журавель.

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов не пришел на обязательное флэш-интервью после поражения от «Оренбурга» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата России.

«Спартак» проиграл в четвертом матче премьер-лиги подряд.

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