Евгений Ловчев: Кононову нужно решиться на поступок, как Газзаев после поражения от «Айнтрахта» Обозреватель «Советского спора» Евгений Ловчев прокомментировал домашнее поражение «Спартака» от «Оренбурга» в 11-м туре РПЛ (1:2).

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– Я долго верил, что у Кононова в «Спартаке» может получиться, поддерживал его. Мы же видели, что в Краснодаре у него хорошо получалось – он поставил команде симпатичную игру. Затем в Туле тоже работал удачно. Но вот в «Ахмате» совсем не поучилось, как и сейчас в «Спартаке». Такое часто бывает. Вспомните, как в «Манчестер Юнайтед» не получилось у Жозе Моуринью.

И здесь надо понять – можешь ты сделать решительный шаг. Как это сделал Валерия Газзаев будучи тренером московского «Динамо» после крупного поражения от «Айнтрахта» 0:6 в Кубке УЕФА осенью 1993 года. Он подал в отставку и после этого состоялся как тренер.