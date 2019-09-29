Евгений Ловчев: Кононову нужно решиться на поступок, как Газзаев после поражения от «Айнтрахта»

– Я долго верил, что у Кононова в «Спартаке» может получиться, поддерживал его. Мы же видели, что в Краснодаре у него хорошо получалось – он поставил команде симпатичную игру. Затем в Туле тоже работал удачно. Но вот в «Ахмате» совсем не поучилось, как и сейчас в «Спартаке». Такое часто бывает. Вспомните, как в «Манчестер Юнайтед» не получилось у Жозе Моуринью.
И здесь надо понять – можешь ты сделать решительный шаг. Как это сделал Валерия Газзаев будучи тренером московского «Динамо» после крупного поражения от «Айнтрахта» 0:6 в Кубке УЕФА осенью 1993 года. Он подал в отставку и после этого состоялся как тренер.
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