Кононов до сих пор не пришел на пресс-конференцию Главный тренер «Спартака» Олег Кононов до сих пор не выступил на пресс-конференции после матча 11-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (1:2), сообщает «Чемпионат».

Загрузка... Сегодня красно-белые потерпели четвертое поражение кряду. Отметим, что встреча завершилась больше часа назад, а до этого Кононов пропустил обязательное флэш-интервью.