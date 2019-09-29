«Краснодар» – «Арсенал». Сулейманов увеличил преимущество хозяев «Краснодар» – «Арсенал» – 2:0.

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В матче 11-го тура российской премьер-лиги «Краснодар» – «Арсенал» забит второй мяч.

Его автором на 64-й минуте стал форвард хозяев Магомед-Шапи Сулейманов.

Счет стал 2:0.