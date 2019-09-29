Георгий Джикия: Мне было комфортно работать с Кононовым

Защитник «Спартака» Георгий Джикия не стал раскрывать подробности разговора с уволенным сегодня Олегом Кононовым.
– Сливали ли мы Кононова? Следующий вопрос. Мне было комфортно работать с Кононовым.
Хочу сказать болельщикам, чтобы поддерживали нас и в плохие, и в хорошие моменты. То, о чем говорил Кононов в раздевалке, это уже личная информация и внутренние обсуждения.
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