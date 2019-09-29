Георгий Джикия: Мне было комфортно работать с Кононовым Капитан попросил у болельщиков поддержки.

Защитник «Спартака» Георгий Джикия не стал раскрывать подробности разговора с уволенным сегодня Олегом Кононовым.

– Сливали ли мы Кононова? Следующий вопрос. Мне было комфортно работать с Кононовым.

Хочу сказать болельщикам, чтобы поддерживали нас и в плохие, и в хорошие моменты. То, о чем говорил Кононов в раздевалке, это уже личная информация и внутренние обсуждения.