Мостовой ждет иностранца у руля «Спартака» Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой считает, что команду должен возглавить иностранный специалист.

Сегодня руководство красно-белых отправило в отставку Олега Кононова.

– Рано или поздно отставка Кононова должна была произойти. Удивляться не стоит, будь это Кононов или кто-то другой. Результат у команды отсутствует.

Кого бы я хотел видеть главным тренером? Иностранца. Карреру ведь никто не знал, он сидел третьим-четвертым тренером или был тренером по защите и вдруг раз, и стал чемпионом. Люди должны принимать такой пример. Лучше звать иностранца.

Вадим Евсеев и Дмитрий Парфенов? Наши тренеры уже были: Валерий Карпин на нескольких должностях, Дмитрий Аленичев, поэтому тут без комментариев, – приводит слова Мостового «Чемпионат».