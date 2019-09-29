Мостовой ждет иностранца у руля «Спартака»

Сегодня руководство красно-белых отправило в отставку Олега Кононова.
– Рано или поздно отставка Кононова должна была произойти. Удивляться не стоит, будь это Кононов или кто-то другой. Результат у команды отсутствует.
Кого бы я хотел видеть главным тренером? Иностранца. Карреру ведь никто не знал, он сидел третьим-четвертым тренером или был тренером по защите и вдруг раз, и стал чемпионом. Люди должны принимать такой пример. Лучше звать иностранца.
Вадим Евсеев и Дмитрий Парфенов? Наши тренеры уже были: Валерий Карпин на нескольких должностях, Дмитрий Аленичев, поэтому тут без комментариев, – приводит слова Мостового «Чемпионат».
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