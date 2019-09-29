Александр Жуков: Хотелось бы видеть главным тренером кого-то из спартаковских людей

Вице-спикер Госдумы и болельщик «Спартака» Александр Жуков считает Станислава Черчесова хорошим кандидатом на пост главного тренера московского клуба. Сегодня руководство красно-белых уволило Олега Кононова после четвертого поражения в чемпионате подряд.
– Конечно, хотелось бы видеть главным тренером кого-то из спартаковских людей. Например, Станислава Черчесова, но он занят в сборной России, а две команды тренировать он не может, – приводит слова Жукова «РИА Новости».
Черчесов тренировал «Спартак» с 2007 по 2008 года.
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