Александр Жуков: Хотелось бы видеть главным тренером кого-то из спартаковских людей Почетный президент ОКР за Черчесова, но против совмещения.

Вице-спикер Госдумы и болельщик «Спартака» Александр Жуков считает Станислава Черчесова хорошим кандидатом на пост главного тренера московского клуба. Сегодня руководство красно-белых уволило Олега Кононова после четвертого поражения в чемпионате подряд.

– Конечно, хотелось бы видеть главным тренером кого-то из спартаковских людей. Например, Станислава Черчесова, но он занят в сборной России, а две команды тренировать он не может, – приводит слова Жукова «РИА Новости».

Черчесов тренировал «Спартак» с 2007 по 2008 года.