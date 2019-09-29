Итальянский журналист: Гаттузо отказал «Спартаку» Легенда «Милана» возвращается в итальянский чемпионат.

Чемпион мира 2006 года Дженнаро Гаттузо получил выгодное предложение от «Спартака», сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла.

По его информации, Гаттузо отказал красно-белым в пользу «Дженоа». Ранее специалист не принял предложения из ОАЭ и Катара.

Гаттузо известен по работе со «Сьоном» и «Миланом».

Напомним, сегодня после домашнего поражения от «Оренбурга» «Спартак» покинул Олег Кононов.