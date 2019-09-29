Итальянский журналист: Гаттузо отказал «Спартаку»

Чемпион мира 2006 года Дженнаро Гаттузо получил выгодное предложение от «Спартака», сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла.
По его информации, Гаттузо отказал красно-белым в пользу «Дженоа». Ранее специалист не принял предложения из ОАЭ и Катара.
Гаттузо известен по работе со «Сьоном» и «Миланом».
Напомним, сегодня после домашнего поражения от «Оренбурга» «Спартак» покинул Олег Кононов.
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