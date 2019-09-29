Гол Рибери помог «Фиорентине» обыграть «Милан»

В матче шестого тура серии А «Милан» на своем поле уступил «Фиорентине» – 1:3.

В составе победителей отличились Эрик Пульгар (14-я минута), Гаэтано Кастровилли (66) и Франк Рибери (78).

У проигравших забил Рафаэль Леау (80).

Хозяева с 55-й минуты играли в меньшинстве после удаления Матео Мусаккьо.

«Фиорентина» одержала первую победу в сезоне и покинула зону вылета.