«Севилья» одержала волевую победу над «Реал Сосьедад»

Гости забили первыми – на четвертой минуте отличился Микель Оярсабаль.
Далее хозяева забили три мяча – забивали Нолито (18), Лукас Окампос (47) и вышедший на замену Франко Васкес (80).
Окончательный результат на 87-й минуте установил хавбек Кристиан Порту.
Обе команды набрали по 13 очков после семи туров.
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